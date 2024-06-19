СВОДКА ПОЛИЦИИ В Нарве напали на женщину и мужчину

В тот же день в полицию сообщили, что на улице Спорди в Нарве 44- летний мужчина ударил 28-летнего.

Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.

На заправке украли кошелек

17 июня на заправке, расположенной на Таллиннском шоссе в Нарве, украли кошелек. Причиненный кражей ущерб составляет не менее 1100 евро.

В Тойла и Нарве действовали похитители стройматериалов

17 июня была обнаружена кража рабочих материалов в Тойлаской волости. Причиненный кражей ущерб - около 40000 евро.

18 июня полиция получила сообщение, что в Нарве со двора частного дома были похищены деревянные доски и брусья. Первоначальный ущерб составил 300 евро.