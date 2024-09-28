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Йыхви и Тойла после слияния останутся волостью

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Гербовое животное Йыхви - олень - и впредь останется символом волости.
Гербовое животное Йыхви - олень - и впредь останется символом волости. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В затянувшемся споре о том, станет ли самоуправленческая единица, образованная в результате объединения Йыхви и Тойла, волостью или городом, победил вариант волости.

На состоявшемся в среду заседании руководящая группа по переговорам о слиянии решила, что в результате объединения Йыхви и Тойла будет создана Йыхвиская волость.

Нынешний председатель волостного собрания Валло Реймаа, который упорно боролся за предоставление Йыхви статуса города, сказал, что, хотя есть аргументы в пользу обоих вариантов, главное, что руководящая группа достигла соглашения. "Теперь этот вопрос закрыт, и это позволит продолжить процесс слияния", - сказал он.

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