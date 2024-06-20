ПЕРЕДОВИЦА Тойлаский инцидент со стрельбой мог бы изменить практику наказаний

Тревога была обоснованна, и в конце концов настал момент, которого опасались больше всего: 8 июня этого года полицейский открыл в Тойла в Оруском парке стрельбу по мужчине, который стрелял из пистолета и угрожал прохожим. Позднее, правда, выяснилось, что речь шла о стартовом пистолете, однако в момент разрешения ситуации полиция этого не знала. Последствием стала трагедия, когда размахивавшего пистолетом увезли с тяжелым ранением в больницу.

Сегодня "Северное побережье" пишет о паре аналогичных случаев, имевших место в Ида-Вирумаа в прошлом году и закончившихся более удачно, когда любителей помахать оружием отдали под суд. Однако на фоне случившегося в Тойла назначенные им за подобные деяния наказания кажутся на первый взгляд довольно мягкими. Особенно в том случае, когда пьяный мужчина из незаконного настоящего оружия стрелял в общественном месте по жилым домам. Наверняка у прокуратуры и судов имеется здесь своя логика. Однако инцидент в тойласком парке мог бы впредь изменить практику наказаний. Да и законодатель мог бы в конце концов обратить больше внимания на эту проблему.