На площади Ахтме рождается новый праздник для молодежи

Молодой директор клуба "Ахтме" Наталья Шабарчина сказала, что идея возникла давно, потому что она всегда хотела, чтобы в Кохтла-Ярве было больше праздников и разных событий для молодежи.

- Бывая в разных странах, видела, что люди с удовольствием отдыхают, танцуют на улицах, устраивают разные тематические вечера, - рассказывает она. - Окончание учебного года - прекрасный повод для праздника. Озвучив такое предложение в феврале, мы получили моральную поддержку от городских властей и засучили рукава. Самое трудное оказалось выбрать дату - в конце июня проходят выпускные вечера и разные городские праздники, в график которых вписаться непросто. Наш пилотный проект состоится 21 июня.

Подготовить большой уличный праздник - дело затратное, а городской бюджет ограничен.

- Постараемся по минимуму, рассчитываю уложиться в пять тысяч евро, - сказала директор. - Это возможно только потому, что наши друзья-партнеры пошли навстречу, согласившись поддержать красивое начинание. Например, открытый молодежный центр "ESN" из Силламяэ предоставит сцену и подготовит звуковое и световое оформление нашего мероприятия.

Трудно договориться только с погодой, но прогноз обещает пятничный вечер без дождя.

Мероприятие открытое, площадь просторная, так что здесь будут рады всем гостям, разослали приглашения и в соседние самоуправления.

Творческая команда постаралась, чтобы вечер стал ярким и запоминающимся. Подготовили небольшой концерт местных творческих коллективов, выступит также популярный эстонский певец Артем Савицкий. Выбор пал именно на этого исполнителя, потому что он уже неоднократно выступал в Кохтла-Ярве, популярен в "TikTok", молодежь знает его песни.

После концерта площадь превратится в танцевальную площадку, где настроение публике готов создавать DJ Työmik Bassofsky.

Поскольку молодежный вечер под открытым небом будет проходить впервые, организаторы будут ждать обратную связь. Если мероприятие окажется востребованным, готовы его развивать, чтобы Кохтла-Ярве обогатился еще одной традицией, полной прекрасных воспоминаний.