Авинурмеская бочарная ярмарка привлекает богатым выбором товаров и культурной программой

В Эстонии проходит Год богатства культур, а ярмарочная культура является частью исторического культурного богатства, сказала представитель НКО "Авинурмеская бочарная ярмарка" Мари-Лийз Тикерпери.

- Авинурмеские бондари, мастера по плетению корзин, ковроделы и другие ремесленники, несомненно, являются носителями исторического культурного богатства региона и, по сути, всей Эстонии. Поездки на ярмарки были важным способом продать свою продукцию и прокормить таким образом семью, - рассказала она.

Со временем производство все больше переходило на предприятия, и ярмарочная традиция пришла в упадок. "Однако историческая память народа постепенно подняла голову, ярмарки стали проводить вновь, и вот в 2000 году в Авинурме состоялась - в первую очередь для презентации местного наследия - первая ярмарка кадушек, которая позднее превратилась в бочарную ярмарку", - поведала Мари-Лийз Тикерпери.

Она подтвердила, что Авинурмеская бочарная ярмарка имеет свое лицо и занимает свое место в ярмарочном календаре. "Со временем некоторым образом обновилась, но в то же время хранит и дорожит теми ценностями, которые можно увидеть только в Авинурме и которые превратились для тысяч посетителей ярмарки чуть ли не в обязательную часть кануна Яанова дня".

Наряду с разнообразным ассортиментом товаров посетителей ждет богатая культурная программа: церковный концерт даст "Estonian Voices", на открытой сцене главным исполнителем станет "Curly Strings". В программу дня входят также спектакль Авинурмеского летнего театра и вечерний Яанов костер с гуляньем.

Множество занятий предложат в этот день по всей деревне: ярмарочные кафе в пасторате и в буфете "Apteekri", практические работы по дереву и вкусовые впечатления в амбаре деревообработки, выставки, старинные предметы и фольклорная культура в доме объединения "Ajavakk". В ярмарочный день можно будет также проехать на авинурмеском поезде по узкоколейной железной дороге, то есть совершить интересное путешествие в прошлое. Главным призом традиционной ярмарочной лотереи в этом году станет бочка-купель, которую выставляет "Ecosauna".