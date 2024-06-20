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В художественном фильме о героине Олимпийских игр Эрике Салумяэ участвуют также идавирусцы

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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На снимке трое из четырех - местные актеры-статисты: Прийт Орав, Вирве Линдер и в роли брата маленькой Эрики Мярт Тапнер.
На снимке трое из четырех - местные актеры-статисты: Прийт Орав, Вирве Линдер и в роли брата маленькой Эрики Мярт Тапнер. Фото: Частный архив

В художественном фильме "Наша Эрика" бывший мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер, гид и предприниматель в сфере туризма Прийт Орав и руководитель Таммикуского народного дома Хели Вяхк играют небольшие роли в сцене детского дома, снятой в Кохтла-Ярве.

На прошлой неделе на съемочной площадке эстонско-латвийско-литовского совместного фильма "Наша Эрика" заработали камеры. Однако съемки в Ида-Вирумаа проходили еще ранней весной, потому что для фона нужна была еще не зеленая природа, объяснила продюсер "Filmivabrik" Марью Лепп.

Некоторые эпизоды о детском доме и школе Каагвере снимались в здании школы в Кохтла-Ярве, построенном в 1939 году по проекту архитектора Антона Соанса, для съемок искали статистов из Ида-Вирумаа. В числе других на призыв откликнулись Вирве Линдер, Прийт Орав и Хели Вяхк, которые ранее уже принимали участие в съемках.

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