В художественном фильме "Наша Эрика" бывший мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер, гид и предприниматель в сфере туризма Прийт Орав и руководитель Таммикуского народного дома Хели Вяхк играют небольшие роли в сцене детского дома, снятой в Кохтла-Ярве.
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В художественном фильме о героине Олимпийских игр Эрике Салумяэ участвуют также идавирусцы
На прошлой неделе на съемочной площадке эстонско-латвийско-литовского совместного фильма "Наша Эрика" заработали камеры. Однако съемки в Ида-Вирумаа проходили еще ранней весной, потому что для фона нужна была еще не зеленая природа, объяснила продюсер "Filmivabrik" Марью Лепп.