В художественном фильме о героине Олимпийских игр Эрике Салумяэ участвуют также идавирусцы

На прошлой неделе на съемочной площадке эстонско-латвийско-литовского совместного фильма "Наша Эрика" заработали камеры. Однако съемки в Ида-Вирумаа проходили еще ранней весной, потому что для фона нужна была еще не зеленая природа, объяснила продюсер "Filmivabrik" Марью Лепп.

Некоторые эпизоды о детском доме и школе Каагвере снимались в здании школы в Кохтла-Ярве, построенном в 1939 году по проекту архитектора Антона Соанса, для съемок искали статистов из Ида-Вирумаа. В числе других на призыв откликнулись Вирве Линдер, Прийт Орав и Хели Вяхк, которые ранее уже принимали участие в съемках.