Жители Эстонии плохо знают суммы своих пенсионных накоплений

Треть респондентов не знает, как изменится их уровень жизни после выхода на пенсию, и только 13,5% людей чувствуют, что им хватит пенсионных денег. Более половины респондентов считают, что их знания о пенсии ограничены. Этот факт проявляется и в оценке стоимости пенсионных активов: 73% не могут назвать размер ежемесячной выплаты своей будущей пенсии.

Одна пятая опрошенных не имеют пенсионных накоплений, а у 12% есть только активы второй пенсионной ступени. Таким образом, значительное количество жителей Эстонии не имеют пенсионных накоплений и не могут их откладывать по разным причинам. Поэтому первая пенсионная ступень играет важную роль в формировании будущего финансового положения людей и должна обеспечивать все необходимое для жизни на пенсии.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, пенсионное планирование крайне важно.

- Государству важно обеспечить благосостояние людей в старости и при необходимости их поддерживать. Это означает, среди прочего, что люди должны обладать достаточными финансовыми знаниями и навыками. Чем мудрее люди принимают решения в молодом возрасте, тем увереннее они чувствуют себя на пенсии, - сказала Рийсало.

По этой причине в прошлом году в Эстонии была создана первая стратегия пенсионной грамотности, которая должна улучшить пенсионную грамотность людей и тем самым гарантировать их лучшую обеспеченность на пенсии. "Чем более обеспечен человек, тем меньше он зависит от государственных пособий, социально риск бедности ниже, а экономическая стабильность выше", - пояснила министр.

По данным статистической службы Евросоюза Eurostat за 2021 год, в Эстонии самая большая доля работающих людей в возрасте 65 лет и старше в Европе (32,5%). По сравнению со средним показателем по Европейскому союзу (13,3%), в нашей стране доля работающих пенсионеров более чем в два раза больше. По данным на 2021 год, Эстония – одна из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с более низким коэффициентом замещения пенсионных доходов (то есть, какая часть текущего дохода заменяется доходом при выходе на пенсию), где этот коэффициент составляет 34%.