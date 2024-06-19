Опрос Центра прикладных исследований в сфере социальных наук (RAKE), проведенный по заказу Министерству социальных дел, показал, что жители Эстонии не уверены, хватит ли им на жизнь пенсионных накоплений.
Жители Эстонии плохо знают суммы своих пенсионных накоплений
Треть респондентов не знает, как изменится их уровень жизни после выхода на пенсию, и только 13,5% людей чувствуют, что им хватит пенсионных денег. Более половины респондентов считают, что их знания о пенсии ограничены. Этот факт проявляется и в оценке стоимости пенсионных активов: 73% не могут назвать размер ежемесячной выплаты своей будущей пенсии.
Одна пятая опрошенных не имеют пенсионных накоплений, а у 12% есть только активы второй пенсионной ступени. Таким образом, значительное количество жителей Эстонии не имеют пенсионных накоплений и не могут их откладывать по разным причинам. Поэтому первая пенсионная ступень играет важную роль в формировании будущего финансового положения людей и должна обеспечивать все необходимое для жизни на пенсии.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, пенсионное планирование крайне важно.
- Государству важно обеспечить благосостояние людей в старости и при необходимости их поддерживать. Это означает, среди прочего, что люди должны обладать достаточными финансовыми знаниями и навыками. Чем мудрее люди принимают решения в молодом возрасте, тем увереннее они чувствуют себя на пенсии, - сказала Рийсало.
По этой причине в прошлом году в Эстонии была создана первая стратегия пенсионной грамотности, которая должна улучшить пенсионную грамотность людей и тем самым гарантировать их лучшую обеспеченность на пенсии. "Чем более обеспечен человек, тем меньше он зависит от государственных пособий, социально риск бедности ниже, а экономическая стабильность выше", - пояснила министр.
По данным статистической службы Евросоюза Eurostat за 2021 год, в Эстонии самая большая доля работающих людей в возрасте 65 лет и старше в Европе (32,5%). По сравнению со средним показателем по Европейскому союзу (13,3%), в нашей стране доля работающих пенсионеров более чем в два раза больше. По данным на 2021 год, Эстония – одна из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с более низким коэффициентом замещения пенсионных доходов (то есть, какая часть текущего дохода заменяется доходом при выходе на пенсию), где этот коэффициент составляет 34%.