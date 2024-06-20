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Как подростку не оказаться в дураках, устраиваясь на летнюю работу

Северное побережье
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Когда предлагается зарплата в конверте, следует быть внимательным.
Когда предлагается зарплата в конверте, следует быть внимательным. Фото: Ilja Smirnov

Летом многие молодые люди ищут работу, и для некоторых из них эта работа станет самой первой в жизни. Что нужно знать, чтобы первый опыт не оказался негативным, и как распознать признаки опасности в отношении потенциального работодателя?

- В Эстонии много прекрасных работодателей, которые летом предлагают сотням молодых людей возможность заработать первые деньги. Вместе с тем по-прежнему существует немало предприятий, которые пользуются неосведомленностью молодежи или устанавливают условия, являющиеся для молодых людей не самыми выгодными. Поэтому обращать внимание на такие тревожные сигналы следует как самим молодым людям, так и их родителям, - объяснила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала "Citadele" Марина Хакиайнен.

Зарплата в конверте

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