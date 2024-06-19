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Рийгикогу принял отрицательный дополнительный бюджет на 2024 год

Северное побережье
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

На голосовании в среду Рийгикогу принял отрицательный дополнительный бюджет на текущий год, который предусматривает сокращение расходов и поступление дополнительных доходов в госбюджет, сообщает rus.err.

Общее сокращение расходов, предусмотренное дополнительным бюджетом, составляет около 115 млн евро, а дополнительные доходы в виде дивидендов с госкомпаний - 68 млн евро. Бюджет также предусматривает сокращение правительственного резерва на 29 млн евро.

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, благодаря этому дефицит госбюджета в этом году уменьшится до 1,19 млрд евро и не превысит 3% ВВП, разрешенных правилами ЕС.

Экономия достигается за счет сокращения операционных расходов министерств, сдвигу сроков некоторых инвестиций и сокращению расходов на науку в связи с сокращением эстонской экономики, поскольку данная категория расходов рассчитывается как 1% ВВП.

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Экономика
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