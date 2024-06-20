По следам тойлаской трагедии: стреляющие на улицах получают условные сроки

Поздним вечером 13 августа прошлого года полиция получила вызов на улицу Харидузе в Нарве, где находившийся в состоянии опьянения мужчина сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия, попав по окнам квартирного дома.

Пострадавший по-прежнему в тяжелом состоянии

Вируский окружной прокурор Ану Толук сказала "Северному побережью", что сейчас ведется уголовное производство для выяснения более точных обстоятельств случившегося в Тойлаской волости в Оруском парке. "До сих пор активно собираем доказательства. Подозреваемый пока находится на больничном лечении, он в тяжелом состоянии, поэтому его еще не допрашивали", - отметила она.

Идаская префектура начала уголовное производство в отношении 40- летнего мужчины на основании положения о грубом нарушении общественного порядка, совершенном с угрозой оружием или похожим на оружие предметом.

Вируский окружной прокурор Кальмер Каск сказал, что поскольку полицейский чиновник применил служебное оружие, в результате чего был причинен вред здоровью подозреваемого, то бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны начало уголовное производство. "Цель производства - проверить правомочность применения служебного оружия. Возбуждение уголовного производства в подобном случае является обычной практикой, чтобы выяснить все связанные со случившимся обстоятельства. Сейчас подозрение никому не предъявлено", - добавил он.