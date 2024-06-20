1 ВОПРОС Какими будут дальнейшие подготовительные шаги для возможного создания атомной станции в Эстонии?

Вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства климата ЯАНУС УЙГА:

- Рийгикогу не принимал решения о создании атомной станции. Это решение о том, что мы должны держать открытой такую возможность для Эстонии.

Теперь министерство должно разработать правовые акты, прежде всего закон об атомной энергетике и ядерной безопасности. На его создание с нуля точно уйдет полтора-два года.

Мы сможем также перенять многие вещи у других стран, где есть атомные станции. Однако правовая система каждого государства отличается, и эти правовые акты тоже должны соответствовать нашей правовой системе.

Мы должны держать открытыми все возможности по производству чистой энергии. То, сможем ли мы построить в Эстонии атомную станцию, выяснится через годы, когда первые маленькие атомные реакторы уже будут работать в остальном мире. Тогда мы увидим, подходит ли такая станция и нам, а также какова действительная стоимость ее создания и устроит ли нас цена производимой на ней электроэнергии.