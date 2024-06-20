Мерили Арус и Марили Лятт - золотые медалисты, которые нашли наиболее подходящую школу вдали от дома и не жалеют о ежедневных поездках. Их пример показывает, что таланты поглядывают не только за пределы Ида-Вирумаа, учебная миграция происходит и внутри уезда.
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Золотые выпускники ценят возможность выбора
Марили Лятт окончила основную школу в Нарвской эстонской гимназии, но решила продолжить образование в Йыхви. Главной причиной ее выбора стало то, что она интересуется медициной, а в Йыхвиской гимназии есть модуль медицины и химии. Свою роль сыграло и то, что здание нарвской школы начали реновировать и часть гимназического времени пришлось бы провести на замещающей площади. "Я переехала к бабушке и дедушке в Мяэтагузе и оттуда начала ездить в школу в Йыхви".