Золотые выпускники ценят возможность выбора

Марили Лятт окончила основную школу в Нарвской эстонской гимназии, но решила продолжить образование в Йыхви. Главной причиной ее выбора стало то, что она интересуется медициной, а в Йыхвиской гимназии есть модуль медицины и химии. Свою роль сыграло и то, что здание нарвской школы начали реновировать и часть гимназического времени пришлось бы провести на замещающей площади. "Я переехала к бабушке и дедушке в Мяэтагузе и оттуда начала ездить в школу в Йыхви".