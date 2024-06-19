Если в прошлом году Эстония занимала 26-е место в рейтинге конкурентоспособности Международного института управленческого развития (IMD), в котором учитываются показатели 67 стран, то в новой версии она оказалась уже на 33-й строчке. За год Эстония опустилась на семь позиций, сообщает rus.err.
Эстония опустилась в рейтинге конкурентоспособности
Среди стран-членов ЕС Эстонии занимает по этому показателю 13-е место, опустившись на две позиции по сравнению с прошлым годом.
Директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп отметил, что снижение рейтинга продолжается второй год подряд, и теперь это сложнее объяснить войной в Украине, потому что рейтинг Литвы и Латвии, на которых также влияет эта война, за последний год вырос. Литва теперь опережает Эстонию, занимая 30-е место, а Латвии по-прежнему отстает, оказавшись на 45-м месте.
В первую десятку рейтинга вошли Сингапур, Швейцария, Дания, Ирландия, Гонконг, Швеция, ОАЭ, Тайвань, Нидерланды и Норвегия. По сравнению с 2023 годом, из первой десятки выпали США и добавилась Норвегия.