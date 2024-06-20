Неэстонцы все чаще узнают новости из соцсетей

Изменения произошли в рейтинге важнейших источников информации. Летом 2022 года эстонские новостные порталы были наиболее важны для респондентов других национальностей, однако теперь социальные сети обогнали порталы: самыми важными инфоканалами их считают 49% респондентов.

По мнению советника коммуникационного бюро правительства по вопросам стратегической коммуникации Райна Пууста, платформы социальных сетей недостаточно модерируют свой контент, чтобы ограничить распространение фейков.

- Информация в социальных сетях часто безотчетна. Когда люди потребляют информацию из качественных медиа, то при обработке информации там используются журналистские принципы, а в социальных сетях такого нет, - пояснил Пууста.

По словам Андреса Лембера, одного из основателей действующего при Кайтселийте антипропагандистского блога Propastop, деятельность восточного соседа по оказанию влияния ощутима.

- Российские спецслужбы систематически используют социальные сети в качестве системы вооружения, чтобы распространять свою информацию и контролировать поведение людей, - сказал Лембер, добавив, что таким же образом проводятся направленные против Запада дезинформационные кампании.

По мнению Лембера, нет причин беспокоиться по поводу социальных сетей как основного источника информации.

- Потенциально они опасны, их нужно отслеживать. Но не стоит испытывать необоснованный страх, потому что в основном средний потребитель там развлекается и не просматривает пропагандистские аккаунты или группы каждый день, - сказал он.

Пууста отметил, что вернуть читателей на порталы нереально. Напротив, государственные учреждения и СМИ должны найти способы доносить проверенную и достоверную информацию через новые каналы.