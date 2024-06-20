Информированность жителей Ида-Вирумаа о стартап-бизнесе и их готовность начать стартап-бизнес или работать в стартап-компании возросли, но в целом местные жители остаются осторожными, предпочитая более традиционные карьерные возможности работа в сфере стартапов.
Желание жителей Ида-Вирумаа начать стартап-бизнес возросло
В 2018-2022 годах Startup Эстония провела трехлетнюю пилотную программу в Ида-Вирумаа, целью которой было повысить осведомленность местных жителей о возможностях, предлагаемых сектором стартапов, способствуя, среди прочего, развитию предпринимательства в регионе. В программе через различные мероприятия и программы приняли участие 21 000 человек и 23 организации, в результате к марту 2022 года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 14 стартапов.
- Результаты исследования показали, что чем более осведомлен человек, тем выше его готовность работать в стартап-секторе или основать собственную стартап-компанию. Хотя жители Идавира в целом предпочитают более традиционные карьерные возможности, люди, принявшие участие в программе, смелее и предприимчивее, чем в среднем, и проявляют большую активность в деятельности, связанной со стартап-компаниями, - сказала региональный руководитель Startup Estonia Элина Дубова.
Опрос показал, что 70% местных жителей знают, что такое стартап, а 30% не до конца осознают, чем стартапы отличаются от традиционного бизнеса. Интересно, однако, что существенных различий в осведомленности относительно возраста, пола или уровня образования респондентов не выявлено.
Основными причинами, по которым люди в Ида-Вирумаа хотят работать в стартапах, являются интересные задачи и разнообразные возможности обучения. Они также с оптимизмом смотрят на потенциал региона, видя возможности для роста и развития стартапов.
Согласно опросу, местные жители, поставщики услуг и поддерживающие организации высоко оценивают влияние стартапов в Ида-Вирумаа как с точки зрения экономического развития, создания рабочих мест и привлечения талантов, так и поощрения инноваций. Положительное влияние стартапов также можно увидеть в дополнительных налоговых поступлениях, повышении конкурентоспособности региона и повышении уровня заработной платы.
Однако проблема заключается в поиске квалифицированной рабочей силы и создании инвестиций и сетей инвесторов, на которые влияют расположение округа и языковой барьер. Местные жители обеспокоены потенциальным негативным воздействием стартапов на устоявшиеся местные отрасли промышленности.
По словам представителей поставщиков услуг и поддерживающих организаций, задача состоит в том, чтобы создать мотивирующую среду, которая бы поощряла таланты и специалистов оставаться или приезжать в Ида-Вирумаа. В качестве узких мест также указываются общий низкий интерес местного сообщества к сфере стартапов и недостаток знаний о предпринимательстве и финансовых вопросах.
Участники опроса указали приоритетные направления, развитие которых можно было бы сосредоточить в регионе. По мнению представителей поставщиков услуг и поддерживающих организаций, необходимо поощрять разнообразие и поддерживать развитие различных сфер, уделяя особое внимание новым идеям и решениям. Однако местные стартапы подчеркнули важность и потенциал зеленых технологий в Ида-Вирумаа. Жители Ида-Вирумаа и участники мероприятий, проводимых в рамках пилотной программы, подчеркнули, что информационные технологии могут стать приоритетным направлением.
Следующий проект программы развития стартап-бизнеса в Ида-Вирумаа рассчитан до 2025 года и направлен на поддержку местной бизнес-среды. По словам Дубовой, продолжение программы важно, поскольку нам еще предстоит внести свой вклад как в молодежь, так и в местное сообщество.
- Инвестиции в молодежь и местное население по-прежнему важны, чтобы повысить их желание оставаться в Ида-Вирумаа и создавать здесь стартапы. Однако местные продвинутые стартапы нуждаются в большей поддержке, особенно при выходе на международный уровень. Также важно повышать осведомленность о различных возможностях финансирования и субсидий, - перечислила Дубова направления, требующие внимания на местном уровне.
В рамках продолжения проекта Startup Eesti поддерживает бизнес-инкубаторы и стартап-инкубаторы, а также способствует повышению осведомленности общества, продвигая предпринимательство, стартап-мышление и навыки. Цель - способствовать созданию новых стартапов в Ида-Вирумаа и поощрять сотрудничество в сфере креативной экономики.
Исследование "Экосистема стартап-бизнеса Ида-Виру в ретроспективе и перспективе" было проведено компанией LevelLab OÜ по заказу Фонда предпринимательства и инноваций. Целью исследования было собрать данные о текущей ситуации и узких местах стартап-экосистемы Ида-Виру, которые будут использоваться для планирования будущей деятельности по развитию экосистемы.
Startup Estonia - это национальная программа развития эстонской стартап-экосистемы, дающая толчок появлению стартапов и ставших международными историями успеха. Программу Startup Эстония реализует совместное учреждение EAS и KredEx. Программа Startup Эстония финансируется из средств Европейского Союза.