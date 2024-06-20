Желание жителей Ида-Вирумаа начать стартап-бизнес возросло

В 2018-2022 годах Startup Эстония провела трехлетнюю пилотную программу в Ида-Вирумаа, целью которой было повысить осведомленность местных жителей о возможностях, предлагаемых сектором стартапов, способствуя, среди прочего, развитию предпринимательства в регионе. В программе через различные мероприятия и программы приняли участие 21 000 человек и 23 организации, в результате к марту 2022 года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 14 стартапов.

- Результаты исследования показали, что чем более осведомлен человек, тем выше его готовность работать в стартап-секторе или основать собственную стартап-компанию. Хотя жители Идавира в целом предпочитают более традиционные карьерные возможности, люди, принявшие участие в программе, смелее и предприимчивее, чем в среднем, и проявляют большую активность в деятельности, связанной со стартап-компаниями, - сказала региональный руководитель Startup Estonia Элина Дубова.

Опрос показал, что 70% местных жителей знают, что такое стартап, а 30% не до конца осознают, чем стартапы отличаются от традиционного бизнеса. Интересно, однако, что существенных различий в осведомленности относительно возраста, пола или уровня образования респондентов не выявлено.

Основными причинами, по которым люди в Ида-Вирумаа хотят работать в стартапах, являются интересные задачи и разнообразные возможности обучения. Они также с оптимизмом смотрят на потенциал региона, видя возможности для роста и развития стартапов.