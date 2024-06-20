Президент Карис: правительство должно быть честным со своими народом

"Народу Эстонии следует сказать о том, как найти недостающие средства. Это не та сумма, которую можно выкроить из государственного бюджета. Нам придется взять кредит? Повысить налоги? Найти еще какое-то третье решение? Жду решений со стороны правительства, со своей стороны я поддержу все разумные решения, направленные на укрепление нашей государственной обороны и национальной безопасности", - пишет президент.

"Эстония должна быть честна как со своим народом, так и с союзниками. Мы сами хотели иметь новый и модернизированный региональный план обороны НАТО. И мы получили такой план. Согласно этому плану, в случае нападения мы вместе с союзниками ответим немедленным контрнаступлением в глубокий тыл агрессора. Эстонией достигнута договоренность о минимальном количестве боеприпасов для наших Сил обороны, необходимом для выполнения плана. Для этого минимума не хватает 1,6 миллиарда евро", - обрисовал он ситуацию, добавив, что Эстония также несет ответственность за то, чтобы план обороны НАТО был реальным планом.