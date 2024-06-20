Пограничники в четверг закрыли границу в Нарве раньше обычного

Начальник оперативной службы Идаской префектура Лийсу Ангер пояснила, что очередь из пешеходов растянулась из-за медленного пограничного контроля Российской Федерации.

- Количество пересечений границы было обычным, однако очередь из-за медленного пограничного контроля на российской стороне стала существенно удлиняться около двух часов дня. На эстонской стороне пересечение границы шло бесперебойно. Примерно к пяти часам около 500 человек ожидало на мосту возможности попасть в Российскую Федерацию, вследствие чего на эстонской стороне мы стали регулировать пересечение границы, то есть пропускали через пограничный контроль меньше людей. Одновременно мы предупреждали людей о том, что пересечение границы на российской стороне может занять очень много времени, - заявила Ангер.

Департамент полиции и погранохраны решил на сегодня закрыть возможность пересечения границы для пешеходов в целях обеспечения безопасности и здоровья людей.

- Мы приняли это решение, поскольку на мосту уже слишком много людей, и очередь двигалась очень медленно. Пропустить на мост еще большее количество людей было бы уже небезопасно, и мы видели, что они могут до 23-х часов не попасть на российскую сторону, - пояснила начальник оперативной службы.

Нарвский пограничный пункт закроется в 23.00. "Мы рекомендуем людям, которые не хотят дожидаться возможности попасть в Российскую Федерацию, незамедлительно вернуться в Эстонию. Пересечение российской границы чрезвычайно замедлено, и эстонский пограничный пункт закроется в 23.00 и будет вновь открыт только завтра в 7.00", - сказала начальник оперативной службы.

Люди, направляющиеся в сторону Российской Федерации, должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам. Департамент полиции и пограничной охраны не рекомендует посещать Российскую Федерацию.