Летняя погода уже привела к множеству травм

Осторожность приходится проявлять и на многолюдных мероприятиях. Например, один из клиентов Salva недавно посетил рок-концерт, на котором неизвестный фанат неожиданно налетела на его ноги и причинил двойной перелом. Помимо полученной травмы, пострадавшему теперь предстоит длительный период восстановления и пребывание на больничном. Такой несчастный случай может в одно мгновение разрушить планы на целое лето.

В последние недели в Salva также были зарегистрированы укусы собак, различные падения с террас, саун-бочек, лестниц или плавучих мостов. Один покупатель получил сильный удар в грудь от коровы, другой получил глубокую рану от рыболовных снастей, а третий получил ожоги руки при попытке потушить горящий мусорный бак.

Различные травмы случаются и при обычных садовых работах, где основной причиной несчастных случаев являются электроинструменты: травмируется палец ноги бензопилой, в глаз прилетает металлический осколок при работе дисковой фрезой или камешек из-под триммера.

Страхование от несчастных случаев предлагает защиту разными способами и по всему миру. Комбинировать можно различные страховые покрытия, начиная от компенсации боли и заканчивая компенсациями по постоянной инвалидности или смерти.

Компенсация боли – лучшая защита при травмах временного характера. Выплаченную финансовую компенсацию можно использовать на свое усмотрение. В случае посттравматической нетрудоспособности компенсация суточных поможет компенсировать временную потерю дохода. Средняя выплата компенсации боли или суточных при несчастном случае составляет около 400 евро, но она зависит от выбранного клиентом страхового покрытия и тяжести травмы.

Травмы часто приводят к дополнительным затратам на лечение. Для восстановления могут потребоваться различные средства или процедуры, которые не компенсируются Кассой здоровья – аренда костылей, покупка ортеза, физиотерапия, рецептурные лекарства и т. д. Эти расходы могут быть покрыты страховкой с компенсацией медицинских расходов.

- Страхование от несчастного случая не защитит от травм, но поможет семье в случае увеличения расходов или уменьшения доходов после травмы. Поэтому при заключении договора страхования от несчастного случая важно продумать различные возможные экономические ситуации семьи, которые могут сопровождаться травмой, и выбрать страховое покрытие и страховые суммы в соответствии с потребностями вашей семьи, - пояснила Лойтмаа.