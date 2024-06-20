1 июля вступает в силу приказ министра регионального развития, согласно которому пассажиры уездных линий смогут покупать новые билеты на установленный срок.
С 1 июля обновятся условия оплаты на уездных линиях
Билет на пять дней будет стоить 7,50 евро, и его можно будет приобрести на уездных линиях Хийумаа, Сааремаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа. В этих уездах уже сейчас можно приобрести одноразовые, однодневные и 30-дневные билеты.
- Новые билеты были созданы по пожеланиям клиентов. Например, в Ида-Вирумаа много работников, которые ездят на работу через неделю, и пятидневный билет идеально им подходит. Также он удобен для туристов, - рассказал руководитель отдела общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства Андрес Рубас.