С 1 июля обновятся условия оплаты на уездных линиях

Билет на пять дней будет стоить 7,50 евро, и его можно будет приобрести на уездных линиях Хийумаа, Сааремаа, Ида-Вирумаа, Йыгевамаа, Ярвамаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа. В этих уездах уже сейчас можно приобрести одноразовые, однодневные и 30-дневные билеты.