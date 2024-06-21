Центр тревоги и бригады скорой помощи будут работать в Иванову ночь усиленным составом. Ожидание на линии номера 112 может быть дольше обычного не только из-за повышенного количества нуждающихся в помощи, но и из-за нехватки операторов в Центре тревоги.
В Иванову ночь дозвониться до экстренных служб может быть сложнее
Среднее время, за которое Центр тревоги отвечает на звонки, и вовсе составляет 6 секунд. Но иногда время ожидания может затянуться, особенно в праздничные дни, такие как Иванова ночь или Новый год. По словам кризисного менеджера Центра тревоги Янека Муракаса, повышенная нагрузка обусловлена и нехваткой операторов.
- Нам сейчас не хватает 20% от состава. В праздники мы справляемся, так как мы не даем на этот период работникам отпуска. Но нехватка людей чувствуется. Это как раз одна из причин, почему у нас на линии возникают очереди. У нас просто не хватает людей, которые отвечали бы на эти звонки, - пояснил он.
Если в день в Центр тревоги поступает до 3000 звонков, то в Иванов день количество звонков увеличивается примерно на тысячу.
- Главная проблема - это излишнее потребление алкоголя, из-за которого возникают травмы и несчастные случаи. Мы призываем следить, сколько вы потребляете алкогольных напитков и разумно ли такое количество. А также советуем, чтобы в компании был трезвый человек, который мог бы оказать помощь. Вторая проблема - это переедание. Эту проблему можно решить, пересмотрев свою домашнюю аптечку, чтобы в ней были все необходимые лекарства, - сказал Муракас.
70% вызовов от людей, которые действительно нуждаются в помощи, связаны с услугами скорой помощи. И количество таких звонков также возрастает во время праздников.
- Обычно у нас 300 вызовов за этот период. Новогодняя ночь и Иванова ночь похожи. В это время люди празднуют, гуляют, употребляют алкоголь. И от этого случаются травмы, аварии на дорогах. Поэтому скорая помощь должна быть на готове, - сказал главный врач Таллиннской скорой помощи Райль Адлас.
"10 лет тому назад было больше травм и аварий в городе. В последние годы люди стараются уезжать из города", - добавил он.
"Так как в Иванову ночь люди часто находятся в новых для них местах, особенно загородом или в лесу, то они часто не могут ответить, куда именно должна приехать бригада, - сказал Муракас. - Поэтому обязательно следует отметить для себя, где именно вы празднуете: либо зафиксировать в телефоны координаты местонахождения, либо выучить название ближайшей автобусной остановки".
Если вам нужна помощь, а время ожидания ответа от Центра тревоги длиннее, чем обычно, следует оставаться на линии, так как при повторном наборе человек, нуждающийся в помощи, опять перемещается в конец очереди звонков.