В Иванову ночь дозвониться до экстренных служб может быть сложнее

Среднее время, за которое Центр тревоги отвечает на звонки, и вовсе составляет 6 секунд. Но иногда время ожидания может затянуться, особенно в праздничные дни, такие как Иванова ночь или Новый год. По словам кризисного менеджера Центра тревоги Янека Муракаса, повышенная нагрузка обусловлена и нехваткой операторов.

- Нам сейчас не хватает 20% от состава. В праздники мы справляемся, так как мы не даем на этот период работникам отпуска. Но нехватка людей чувствуется. Это как раз одна из причин, почему у нас на линии возникают очереди. У нас просто не хватает людей, которые отвечали бы на эти звонки, - пояснил он.

Если в день в Центр тревоги поступает до 3000 звонков, то в Иванов день количество звонков увеличивается примерно на тысячу.

- Главная проблема - это излишнее потребление алкоголя, из-за которого возникают травмы и несчастные случаи. Мы призываем следить, сколько вы потребляете алкогольных напитков и разумно ли такое количество. А также советуем, чтобы в компании был трезвый человек, который мог бы оказать помощь. Вторая проблема - это переедание. Эту проблему можно решить, пересмотрев свою домашнюю аптечку, чтобы в ней были все необходимые лекарства, - сказал Муракас.

70% вызовов от людей, которые действительно нуждаются в помощи, связаны с услугами скорой помощи. И количество таких звонков также возрастает во время праздников.