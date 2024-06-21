Эстония купит у Франции дюжину дальнобойных гаубиц

Контракты были подписаны на выставке оборонной промышленности Eurosatory 2024 в Париже, передает RKIK.

- Учитывая надежность и эффективность Caesar в различных вооруженных конфликтах, в том числе в войне в Украине, можно сказать, что мы получили наилучшее решение, - прокомментировал руководитель категории вооружений RKIK Рамиль Липп.

САУ Caesar калибра 155 мм производства французского гиганта военной промышленности KNDS войдут в состав создаваемого третьего самоходного артиллерийского батальона, который будет действовать под непосредственным руководством Эстонской дивизии, сообщил руководитель проекта подполковник Рауно Вийтманн.

Первые шесть САУ поступят в конце этого года. Поставки продлятся до середины 2025 года.

Основные параметры САУ Caesar: масса - 17,7 тонны, длина - 9,86 метра, ширина - 2,55 метра, высота - 2,70 метра, колесная система - 6х6, калибр - 155 мм, скорость стрельбы - 4-6 выстрелов в минуту, команда - 6 человек, максимальная дальность стрельбы - 42 км, радиус действия - 600 км.