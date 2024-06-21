Большинство трудоспособных украинских беженцев нашли себе в Эстонии работу

Временную защиту в Эстонии получили почти 30 000 украинских беженцев, около 20 000 из них – трудоспособного возраста, от 20 до 64 лет.

Около 40% украинцев заняты неквалифицированным трудом, из них почти четверть работает в обрабатывающей промышленности. Отчасти это объясняется тем, что полученное на родине образование не соответствует эстонским стандартам. В то же время организуются курсы повышения квалификации.

По словам руководителя отдела услуг для работодателей Кассы по безработице Катрин Лийваметс, лучшим примером стали медицинские работники, чья квалификация не считалась достаточной для работы в Эстонии. "Тартуская школа здравоохранения организовала для них годичную программу. Люди довольно активно повышали свои знания и навыки, параллельно изучая эстонский язык", - пояснила она.

Уровень безработицы среди украинцев также снизился. В настоящее время в Эстонии зарегистрировано около 3100 безработных украинцев, что составляет 6,5% от общего числа безработных.