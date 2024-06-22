Полиции не удалось выслать из Эстонии наемного убийцу с гражданством РФ

Сергей (48 лет) был осужден в 2011 году за убийство Сергея Алтухова, известного предпринимателя и в то время владельца Нарвского хлебокомбината. В ходе того же расследования были раскрыты два покушения на одного нарвитянина, заказанные его женой, ранее остававшиеся загадкой для полиции. По этому уголовному делу были осуждены несколько мужчин, а также женщина, заказавшая убийство, которую приговорили к восьми годам тюремного заключения, а Сергей был приговорен к 18 годам лишения свободы.

Получил длительный тюремный срок за покушение на убийство и убийство

В 2011 году Сергей был осужден за то, что в мае 2006 года произвел девять выстрелов из пистолета в Виктора, причинив ему опасные для жизни ранения. Однако пострадавший все же выжил. Это было второе покушение на жизнь Виктора, предыдущее совершил Владимир, который также заказал нынешнее покушение у Сергея. Однако убийство Виктора было заказано за деньги его женой, которая надеялась заполучить имущество мужа в свою собственность. Примерно через полгода Сергей расстрелял из автоматического оружия владельца Нарвского хлебокомбината Сергея Алтухова, в результате чего потерпевший скончался на месте. Сразу после убийства Сергей забрал у жертвы небольшую фляжку со спиртным и 450 крон наличными. Он также повесил на калитку забора дома вдовы убитого Алтухова полиэтиленовый пакет, в котором были письмо-предупреждение с угрозой убить ее сына и требованием девяти миллионов крон, а также принадлежавшая убитому фляжка. Сергей также был признан виновным в вымогательстве и незаконном хранении взрывного устройства и приговорен к 18 годам лишения свободы, однако в 2022 году он был освобожден досрочно.