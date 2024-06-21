Почти четверть жителей Эстонии рассчитывают на повышение зарплаты в течение года

По данным Банка Эстонии, рост заработной платы в стране в целом замедляется, хотя в первом квартале года он достиг 8,8%. Средняя брутто-зарплата в настоящее время составляет 1894 евро. Банк Citadele спросил у жителей Эстонии, Латвии и Литвы, как они сами оценивают вероятность изменения своей зарплаты в ближайшие 12 месяцев. Эстонцы оказались наиболее пессимистично настроены в отношении роста заработной платы.

В Эстонии 23% жителей считали, что их зарплата увеличится. Так же думали 28% жителей Латвии и 32% жителей Литвы. 8% эстонцев считали, что зарплата у них снизится. Таким же образом ответили по 6% респондентов в Латвии и Литве.

- Экономика Эстонии находится в явно худшем состоянии и восстанавливается медленнее, чем у наших соседей. При этом рост стоимости жизни у нас оказался самым высоким. Поэтому в Эстонии покупательная способность жителей пострадала больше всего, - пояснила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен.

Опрос банка Citadele также показал, что надежды людей на рост заработной платы не очень велики. 56% людей, рассчитывающих на повышение заработной платы, считали, что их зарплата увеличится в пределах 5%. 26% ответивших считают, что она увеличится на 5–10%, а 17% респондентов надеются, что повышение зарплаты составит более 10%.

По словам Марины Хакиайнен, опрос также продемонстрировал, что те, у кого зарплата более высокая уже сейчас, гораздо больше верят в ее дальнейшее повышение.

- Например, из тех, чей доход достигает 1000 евро в месяц, только 10% думали, что их зарплата увеличится. В то же время более половины людей с доходом более 3000 евро придерживаются мнения, что их зарплата в следующем году вырастет еще больше, - сказала Хакиайнен.

По ее мнению, причина, вероятно, в том, что получающие высокие зарплаты люди в основном имеют высшее образование и уверены, что, если работодатель не повысит им зарплату, они найдут новую, лучшую работу.

В мае этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела общебалтийское исследование. В каждой стране было опрошено по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.