ОЧЕРЕДЬ НА ГРАНИЦЕ Городские власти Нарвы начали раздавать воду и открыли туалет

Два дня 20 и 21 июня у дверей Нарвского пограничного пункта собралась длинная очередь из нескольких сотен желающих пересечь эстонско-российскую границу.

Днем в пятницу стоящим в очереди на границу будут раздавать воду и установят дополнительные туалеты, говорится в сообщении городской управы.