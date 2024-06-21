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ОЧЕРЕДЬ НА ГРАНИЦЕ Городские власти Нарвы начали раздавать воду и открыли туалет

Северное побережье
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Два дня 20 и 21 июня у дверей Нарвского пограничного пункта собралась длинная очередь из нескольких сотен желающих пересечь эстонско-российскую границу.
Два дня 20 и 21 июня у дверей Нарвского пограничного пункта собралась длинная очередь из нескольких сотен желающих пересечь эстонско-российскую границу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Днем в пятницу стоящим в очереди на границу будут раздавать воду и установят дополнительные туалеты, говорится в сообщении городской управы.

Власти Нарвы принимают все возможные меры, чтобы обеспечить дополнительные условия для людей, стоящих в очереди:

  • С 21 июня общественный туалет в здании муниципалитета работает круглосуточно и бесплатно для всех.
  • В ближайшие часы будут установлены 2-3 дополнительных биотуалета.
  • В течение следующих нескольких часов город Нарва также будет предлагать людям, ожидающим своей очереди, бутилированную воду.
  • Мэр Нарвы распорядился, чтобы на Петровской площади дежурила одна машина скорой помощи.
  • Нарвская городская управа ищет возможность предоставления размещения для матерей с детьми и беременных женщин в муниципальных учреждениях, чтобы обеспечить приемлемые условия для ожидания очереди пересечения границы.
  • Нарвская городская управа будет постоянно давать обзор текущего положения и, в случае необходимости, принимать дополнительные меры для нормализации ситуации.
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