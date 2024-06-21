Днем в пятницу стоящим в очереди на границу будут раздавать воду и установят дополнительные туалеты, говорится в сообщении городской управы.
ОЧЕРЕДЬ НА ГРАНИЦЕ ⟩ Городские власти Нарвы начали раздавать воду и открыли туалет
Власти Нарвы принимают все возможные меры, чтобы обеспечить дополнительные условия для людей, стоящих в очереди:
- С 21 июня общественный туалет в здании муниципалитета работает круглосуточно и бесплатно для всех.
- В ближайшие часы будут установлены 2-3 дополнительных биотуалета.
- В течение следующих нескольких часов город Нарва также будет предлагать людям, ожидающим своей очереди, бутилированную воду.
- Мэр Нарвы распорядился, чтобы на Петровской площади дежурила одна машина скорой помощи.
- Нарвская городская управа ищет возможность предоставления размещения для матерей с детьми и беременных женщин в муниципальных учреждениях, чтобы обеспечить приемлемые условия для ожидания очереди пересечения границы.
- Нарвская городская управа будет постоянно давать обзор текущего положения и, в случае необходимости, принимать дополнительные меры для нормализации ситуации.