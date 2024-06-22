Президент Алар Карис - довольно частый гость в Ида-Вирумаа. Только в мае он находился в уезде с визитом по случаю Дня Европы. Чуть позже он вместе с президентом Исландии Гудни Торлациусом Йоханнессоном два дня разъезжал по здешним интересным местам, совершив среди прочего ранним утром поход по Селисоо.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алар Карис
В это воскресенье президент Алар Карис, как высший руководитель системы государственной обороны, впервые будет принимать в Ида-Вирумаа парад Праздника победы. В Нарву на выходные прибудут около тысячи служащих Сил обороны, представители наших союзников, а также высокопоставленные политики, иностранные гости и множество людей со всей Эстонии, которые хотят собственными глазами увидеть как парад Праздника победы, так и Нарву. Огонь победы в этом году тоже разойдется по всей Эстонии именно из Нарвы. Прямую трансляцию парада будет вести Эстонское телевидение.
Проведение парада Праздника победы в Нарве - редкое событие, привлекающее внимание ко всему уезду. Стоит вспомнить, что в последний раз парад Праздника победы проходил в Нарве 28 лет назад, а в Йыхви - 21 год назад.