ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Алар Карис

В это воскресенье президент Алар Карис, как высший руководитель системы государственной обороны, впервые будет принимать в Ида-Вирумаа парад Праздника победы. В Нарву на выходные прибудут около тысячи служащих Сил обороны, представители наших союзников, а также высокопоставленные политики, иностранные гости и множество людей со всей Эстонии, которые хотят собственными глазами увидеть как парад Праздника победы, так и Нарву. Огонь победы в этом году тоже разойдется по всей Эстонии именно из Нарвы. Прямую трансляцию парада будет вести Эстонское телевидение.