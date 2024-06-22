План развития больничной сети должен отказаться от централизации медицинских услуг в Таллинне и Тарту, чтобы сильные уездные больницы могли сохранить свою способность помогать людям, заявили вчера руководители города и больницы Нарвы на встрече с министром здравоохранения Рийной Сиккут.
Для подписчиков
Нарва ожидает от государства гарантий для своей больницы
- При централизации медицинских компетенций в двух крупных центрах мы должны быть крайне осторожны с точки зрения региональной политики, чтобы избежать потери высококачественной медицинской помощи вблизи города, - сказал председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов. - Если врачи со специальными навыками потеряют возможность работать в своем регионе, они переедут в другие места, а общество потеряет чувство защищенности.