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Нарва ожидает от государства гарантий для своей больницы

Северное побережье
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Нарвская больница.
Нарвская больница. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

План развития больничной сети должен отказаться от централизации медицинских услуг в Таллинне и Тарту, чтобы сильные уездные больницы могли сохранить свою способность помогать людям, заявили вчера руководители города и больницы Нарвы на встрече с министром здравоохранения Рийной Сиккут.

- При централизации медицинских компетенций в двух крупных центрах мы должны быть крайне осторожны с точки зрения региональной политики, чтобы избежать потери высококачественной медицинской помощи вблизи города, - сказал председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов. - Если врачи со специальными навыками потеряют возможность работать в своем регионе, они переедут в другие места, а общество потеряет чувство защищенности.

Мэр Нарвы Яан Тоотс обратил внимание на опасность предстоящих государственных закупок региональных служб скорой помощи крупным государственным частным консорциумом. "Известная на данный момент информация о конкурсе ставит под вопрос выживание службы скорой помощи в третьем по величине городе Эстонии - Нарве, поскольку концентрация службы может привести к перемещению бригад скорой помощи, - пояснил Тоотс. - Жители Нарвы должны быть уверены, что скорая помощь быстро приедет по их вызову и доставит пациента в местную больницу по соседству, а не в незнакомое медицинское учреждение за десятки километров".

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