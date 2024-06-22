Нарва ожидает от государства гарантий для своей больницы

- При централизации медицинских компетенций в двух крупных центрах мы должны быть крайне осторожны с точки зрения региональной политики, чтобы избежать потери высококачественной медицинской помощи вблизи города, - сказал председатель совета Нарвской больницы Алексей Евграфов. - Если врачи со специальными навыками потеряют возможность работать в своем регионе, они переедут в другие места, а общество потеряет чувство защищенности.

Мэр Нарвы Яан Тоотс обратил внимание на опасность предстоящих государственных закупок региональных служб скорой помощи крупным государственным частным консорциумом. "Известная на данный момент информация о конкурсе ставит под вопрос выживание службы скорой помощи в третьем по величине городе Эстонии - Нарве, поскольку концентрация службы может привести к перемещению бригад скорой помощи, - пояснил Тоотс. - Жители Нарвы должны быть уверены, что скорая помощь быстро приедет по их вызову и доставит пациента в местную больницу по соседству, а не в незнакомое медицинское учреждение за десятки километров".