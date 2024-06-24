ПЕРЕДОВИЦА Одно исследование мачты не сломает

Однако критики отметили, что это исследование на самом деле было вовсе не исследованием, а скорее эссе, основанным на нескольких мнениях, а не на расчетах. В Эстонии за такую работу просят вернуть деньги, нашли некоторые.

Будем надеяться, что результаты этого исследования не сломают мачту тем, кто ратует за возобновление судоходства. Однако очевидно, что если Эстония и Финляндия хотят начать платить деньги налогоплательщиков за поддержание линии в рабочем состоянии, необходимо четко знать, каков будет измеримый положительный эффект.

Перемещение людей и товаров в большинстве случаев повсеместно оживляет экономику. Ида-Вирумаа пострадал экономически, потому что злой восточный сосед положил конец предыдущему экономическому сотрудничеству, вторгшись в Украину. В Восточной Финляндии по той же причине потери еще больше. Если направление запад-восток не работает, то разумно искать новые возможности в направлении север-юг, и именно это поддержала бы судоходная линия между Котка и Силламяэ. Это позволило бы создать новые рабочие места и новые предприятия по обе стороны Финского залива, а также увеличить налоговые поступления и снизить бремя выплаты социальных пособий, которое влечет за собой безработица.

Судоходная линия также поможет превратить растущий интерес финнов к Ида-Вирумаа в реальные визиты, о чем говорят Микко Вирта, руководитель финского рынка туристического кластера Ида-Вирумаа, и популярный финский блогер-путешественник Хенна Миккиля. Если в Силламяэ можно будет напрямую приплыть на пароме из Финляндии, сюда приедет больше финских туристов. Прибывая через Хельсинки, за пределы Таллинна они обычно не выбираются.