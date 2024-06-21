В пятницу утром, 21 июня, в течение часа и 45 минут у пользователей не было доступа к Smart-ID. Аналогичный сбой произошел и накануне, 20 июня, около 10 утра, пишет rus.err.
Сервис Smart ID подвергся кибератаке
Лийза Лукин, член правления SK ID Solutions, фирмы, которая предлагает Smart-ID услуги аутентификации, сообщила Rus.ERR, что причиной сбоев стала кибератака.
- Со вчерашнего дня против нас было совершено несколько кибератак, и они продолжаются. Мы применили различные ограничительные механизмы, чтобы обеспечить максимальную доступность услуг для пользователей. Однако из-за этих ограничений у некоторых пользователей Smart-ID могут возникнуть проблемы с аутентификацией или подписыванием документов, - сказала Лукин.
Глава отдела по решению инцидентов Департамента государственной инфосистемы (CERT-EE) Вейкко Раазуке сообщил Rus.ERR, что, по данным мониторинга CERT-EE, работа Smart-ID была нарушена с 8:45 до 10:30.
В ведомстве отметили, что другие способы аутентификации - ID-карта и Mobiil-ID - работали в обычном режиме.
Как сообщает Delfi.lt, в Литве в четверг и пятницу пользователи столкнулись с аналогичными проблемами.