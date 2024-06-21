Сервис Smart ID подвергся кибератаке

- Со вчерашнего дня против нас было совершено несколько кибератак, и они продолжаются. Мы применили различные ограничительные механизмы, чтобы обеспечить максимальную доступность услуг для пользователей. Однако из-за этих ограничений у некоторых пользователей Smart-ID могут возникнуть проблемы с аутентификацией или подписыванием документов, - сказала Лукин.