Эстония опустилась в международном рейтинге конкурентоспособности

Среди стран-членов ЕС Эстонии занимает по этому показателю 13-е место, опустившись на две позиции по сравнению с прошлым годом.

Директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп отметил, что снижение рейтинга продолжается второй год подряд, и теперь это сложнее объяснить войной в Украине, потому что рейтинг Литвы и Латвии, на которых также влияет эта война, за последний год вырос. Литва теперь опережает Эстонию, занимая 30-е место, а Латвии по-прежнему отстает, оказавшись на 45-м месте.