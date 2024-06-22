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Эстония опустилась в международном рейтинге конкурентоспособности

Северное побережье
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Производство электромоторов на заводе "Waldchnep" в Нарвском промышленном парке.
Производство электромоторов на заводе "Waldchnep" в Нарвском промышленном парке. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Если в прошлом году Эстония занимала 26-е место в рейтинге, в котором учитываются показатели 67 стран, то в новой версии она оказалась уже на 33-й строчке, сообщает rus.err.

Среди стран-членов ЕС Эстонии занимает по этому показателю 13-е место, опустившись на две позиции по сравнению с прошлым годом.

Директор Института конъюнктуры Пеэтер Раудсепп отметил, что снижение рейтинга продолжается второй год подряд, и теперь это сложнее объяснить войной в Украине, потому что рейтинг Литвы и Латвии, на которых также влияет эта война, за последний год вырос. Литва теперь опережает Эстонию, занимая 30-е место, а Латвии по-прежнему отстает, оказавшись на 45-м месте.

В первую десятку рейтинга вошли Сингапур, Швейцария, Дания, Ирландия, Гонконг, Швеция, ОАЭ, Тайвань, Нидерланды и Норвегия. По сравнению с 2023 годом, из первой десятки выпали США и добавилась Норвегия.

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