Работодатели Эстонии предлагают увеличить работникам время для отдыха

Путаница была вызвана интерпретацией властями решения Европейского суда относительно расчета ежедневных и еженедельных периодов отдыха.

Генеральный директор Центрального союза работодателей Арто Аас считает, что в предложенных Министерством экономики и коммуникаций поправках к Закону о трудовом договоре суть изложена не достаточно ясно.

Согласно законопроекту для работника может быть запланирован более короткий период отдыха (36 часов) при условии, что два раза в месяц будет гарантирован период отдыха 11+36 часов. Союз предлагает уточнить формулировку образом, чтобы продолжительность еженедельного периода отдыха составляла 37 часов плюс 11 часов ежедневного времени отдыха, а при расчете совокупного рабочего времени - 25 часов.

Вопросы рабочего времени и времени отдыха возникли еще весной прошлого года, когда 2 марта Европейский суд вынес решение по директиве, регулирующей организацию рабочего времени. Суд установил, что ежедневное и еженедельное время отдыха являются отдельными правами, т.е. ежедневное время отдыха также должно учитываться в дополнение к еженедельному времени отдыха работника.

Согласно директиве, ежедневный период отдыха означает не менее 11 часов подряд, а еженедельный период отдыха - не менее 24 часов подряд, то есть минимальный еженедельный период отдыха составляет в общей сложности 35 часов. Решение суда не изменило требований к времени отдыха.

Время работы и отдыха в Эстонии уже соответствует европейскому

Действующий Закон Эстонии о трудовом договоре предусматривает еженедельный период отдыха продолжительностью 48 часов для постоянных работников и не менее 36 часов в неделю для работников с совокупным количеством рабочих часов, что превышает требования директивы.

По мнению Центрального союза, Эстония по существу выполнила требования к минимальному времени отдыха, добавив еще один час отдыха, и это также реализовано на практике.

- Вероятно, помимо прочего, изменения в законопроекте нанесут ущерб конкурентоспособности Эстонии на рынке труда внутри Евросоюза, поскольку ожидается, что работники переедут в страну, законодательство которой допускает более гибкие условия труда, - пояснил Аас. - Мы хотели бы отметить, что участники рынка труда Эстонии ранее не обсуждали и не соглашались на радикальное ужесточение правил времени отдыха. Толкование, вытекающее из решения Европейского суда, искусственно навязано нашему правовому пространству и рынку труда и нарушает принципы социального диалога.