Банкам хотят запретить закрывать счета клиентов без веской причины

Согласно изменениям, с 2025 года банки не смогут отказывать в заключении договора на основную платежную услугу или расторгать уже заключенный договор, основываясь только на подозрениях в отмывании денег и финансировании терроризма.

Основные платежные услуги включают в себя проведение денежных переводов, внесение и зачисление денег на платежный счет клиента, снятие наличных и другие подобные услуги. Они не включает услуги, связанные с кредитными картами.

- У банков и сейчас есть обязанность открывать людям банковские счета, но на практике с этим возникают определенные проблемы, - сказал министр финансов Март Вырклаэв.

Список банков, обязанных предоставлять основную платежную услугу, утверждает Банк Эстонии. В настоящее время в этот список входят пять банков: SEB, Swedbank, Luminor, LHV и Coop Pank, сообщило министерство.

Кроме того, будет создана возможность осуществления платежей по картам без подключения к сети в чрезвычайных ситуациях. Такие платежи можно будет совершать только на определенную сумму и только у поставщиков жизненно необходимых товаров - продуктов питания, топлива и лекарств.