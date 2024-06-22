Операторов связи планируют обложить дополнительным сбором

Согласно проекту, сбор в размере 0,2% от оборота в сфере услуг связи будет с 2025 года взиматься с предприятий, чей подобный годовой оборот составляет не менее 500 000 евро. В Эстонии насчитывается около 20 таких предприятий связи.

По оценкам, их общий вклад будет составлять 900 000 евро, за счет которых можно будет частично покрывать операционные расходы и инвестиционные потребности TTJA как регулятора связи. Более половины, или 56%, операционных расходов TTJA в области связи по-прежнему будет покрываться из государственного бюджета. Аналогичная модель уже действует в случае Департамента конкуренции.

- По сути, новая модель финансирования означает, что предприятия связи будут оплачивать часть услуг, предоставляемых государством в интересах их бизнеса. Такая модель финансирования используется в большинстве стран ЕС, и целесообразно рассмотреть подобное решение в Эстонии, - сказал министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало.

Основными услугами TTJA для предприятий связи являются планирование частот мобильной связи, анализ и регулирование рынков, разрешение споров между предприятиями, привлечение предприятий к планированию в области связи, обеспечение непрерывности связи, кибербезопасности и кризисного управления, а также устранение радиопомех.