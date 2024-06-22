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Синоптики рассказали, какая погода нас ждет на праздновании Дня победы и Иванову ночь

Северное побережье
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Переменная облачность.
Переменная облачность. Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

По данным синоптиков Агентства окружающей среды, на севере Эстонии в День Победы и Иванов день будет много облаков, но вероятность дождя мала.

К вечеру Ивана дня линия дождя постепенно сместится из Центральной Эстонии на юг, и дождь будет идти преимущественно только в Юго-Восточной Эстонии.

Ветер, дующий с северного направления вглубь страны, слабый, но на побережье порывы достигают 10 м/с. Днем будет тепло от 17 до 21, в Иванов день от 13 до 16, в Иванову ночь в окрестностях температура опустится минимум до 10 градусов, у побережья ночь будет теплее.

24 июня будет суше и теплее. Вероятность дождя очень мала, а температура составит от 20 до 24°C.

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Эстония
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