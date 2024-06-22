Синоптики рассказали, какая погода нас ждет на праздновании Дня победы и Иванову ночь

К вечеру Ивана дня линия дождя постепенно сместится из Центральной Эстонии на юг, и дождь будет идти преимущественно только в Юго-Восточной Эстонии.

Ветер, дующий с северного направления вглубь страны, слабый, но на побережье порывы достигают 10 м/с. Днем будет тепло от 17 до 21, в Иванов день от 13 до 16, в Иванову ночь в окрестностях температура опустится минимум до 10 градусов, у побережья ночь будет теплее.