Популярность линий Elron растет

В мае было пройдено более 744 тысяч поездок, что на 3% больше, чем в мае прошлого года.

Количество пассажиров в западном направлении на 10% выше, чем в мае прошлого года, а количество пассажиров в юго-западном и восточном направлениях выше на 4%. Число пассажиров южного направления в мае было на 13% меньше по сравнению с прошлым годом.

В мае самыми популярными маршрутами были Таллинн-Турба (более 119 000 пассажиров), Таллинн-Палдиски (более 116 000 пассажиров) и Таллинн-Аэгвийду (более 95 000 пассажиров). Рекорд суточного пассажиропотока за первые месяцы года был установлен 31 мая, когда в поездах Elron перевезли 29 тысяч пассажиров.

Elron (AS Eesti Liinirongid) - государственное предприятие-оператор, которое организует движение пассажирских поездов на железной дороге, принадлежащей Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS. В 2023 году поездами Elron было совершено 7,83 миллиона поездок.