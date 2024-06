Популярность линий Elron растет

Elron (AS Eesti Liinirongid) - государственное предприятие-оператор, которое организует движение пассажирских поездов на железной дороге, принадлежащей Eesti Raudtee AS и Edelaraudtee AS. В 2023 году поездами Elron было совершено 7,83 миллиона поездок.