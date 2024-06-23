За следующую четверть века сокращение населения Ида-Вирумаа станет самым масштабным в Эстонии

К 2050 году из всех уездов Эстонии население будет увеличиваться только в двух - в Харьюском уезде, где к тому времени будут жить более половины всех жителей Эстонии, и в Тартуском уезде, население которого прирастет на 1%, составив 13% от всех жителей Эстонии. Население всех остальных 13 уездов Эстонии уменьшится, причем, в Ида-Вирумаа убыль населения станет самой значительной - 26 852 человека (-20,1%).