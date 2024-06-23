За следующие 25 лет в Эстонии существенно сократится население всех уездов, кроме Харьюмаа и Тартумаа. В Ида-Вирумаа, убыль населения станет самой масштабной, а также существенно сократится доля людей работоспособного возраста, следует из данных Департамента статистики.
За следующую четверть века сокращение населения Ида-Вирумаа станет самым масштабным в Эстонии
К 2050 году из всех уездов Эстонии население будет увеличиваться только в двух - в Харьюском уезде, где к тому времени будут жить более половины всех жителей Эстонии, и в Тартуском уезде, население которого прирастет на 1%, составив 13% от всех жителей Эстонии. Население всех остальных 13 уездов Эстонии уменьшится, причем, в Ида-Вирумаа убыль населения станет самой значительной - 26 852 человека (-20,1%).
В процентном соотношении самое драматичное уменьшение количества жителей произойдет в Йыгеваском уезде (-22,5%), меньше всего сократится население Пярнуского уезда (-7,8%).
Департамент статистики также прогнозирует в Эстонии сокращения доли людей трудоспособного возраста (20-64 года) до 55%, а в Ида-Вирумаа - ниже 50%.
Доля пенсионеров в 2050 году в Ида-Вирумаа, Пылвамаа и Валгамаа превысит треть населения.