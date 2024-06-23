ГАЛЕРЕЯ В субботу вечером на Петровской площади в Нарве прошла генеральная репетиция парада Победы

В параде примут участие подразделения Kaitseliit, силы киберзащиты и служба безопасности. В Нарве также промаршируют Департамент полиции и погранохраны, Тюремная служба, Спасательный департамент и Ассоциация спасателей. Из стран-союзников в параде примут участие представители Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швеции.

Марши исполняют три оркестра: Пярнумааский оркестр, объединенный оркестр Таллинна и Йыгева, а также военный оркестр Военного музея. Кроме того, на параде можно увидеть и оркестр "Сакала".

После парада состоится выставка техники, которая начнется в 12 часов как на Петровской площади, так и на зеленой территории рядом с площадью - в переулке улицы Пушкина, где можно увидеть технику сил Kaitseliit, силы обороны Эстонии и стран-союзников.

Служба по случаю Дня Победы состоится в Александровской церкви в Нарве в воскресенье перед парадом в 9:45.

День Победы - государственный праздник Эстонии, который отмечается 23 июня с 1934 года. В этот день празднуется годовщина битвы под Вынну (ныне латвийский Цесис - ред.), в которой 23 июня 1919 года эстонские и латвийские войска одержали победу над ополчением балтийских немцев - Ландесвером.

Последний парад Победы состоялся в Нарве в 1996 году.