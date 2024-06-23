ГАЛЕРЕЯ Эстонский флаг поднял руководитель Нарвского отделения Кайтселийта Александр Лупанов

Торжества в честь победы в Освободительной войне, когда 23 июня 1919 года в битве под Вынну эстонские и латвийские войска одержали победу над Ландесвером, продолжились в Нарве возложением венков на Гарнизонном кладбище и зажжением Огня победы.

Яан Тоотс, мэр Нарвы, выступавший на церемонии, сказал, что сегодня здесь, в крепости, есть возможность еще раз показать, что единство и сила нашего народа непоколебимы.

- Наша страна и народ твердо держатся вместе, несмотря на все трудности. Сегодня также день, когда мы можем поблагодарить и почтить всех, кто защищает нашу страну и свободу - наши силы обороны, полицейских, спасателей, врачей и всех остальных, кто вносит свой вклад ежедневно, чтобы наша жизнь была безопасной и мирной, - сказал он.

Премьер-министр Кая Каллас, выступавшая на церемонии возложения венков в память о воинах Освободительной войны на Нарвском гарнизонном кладбище, сказала, что Нарва - это место, где символически встретились начало и конец Освободительной войны.

- Первые бои развернулись здесь под Нарвой в 1918 году, а последние наступательные попытки Красной Армии провалились здесь в 1919 году. Нам неоднократно приходилось бороться за свою независимость. Многим стало до боли ясно, сколько мы платим за свободу, - сказала Каллас.

Премьер-министр добавила, что, к сожалению, история иногда повторяется, словно напоминая нам о более мрачных главах.