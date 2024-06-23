День Победы начался в Нарве с торжественного поднятия флага в Западном дворе Нарвского замка в семь утра.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский флаг поднял руководитель Нарвского отделения Кайтселийта Александр Лупанов
Торжества в честь победы в Освободительной войне, когда 23 июня 1919 года в битве под Вынну эстонские и латвийские войска одержали победу над Ландесвером, продолжились в Нарве возложением венков на Гарнизонном кладбище и зажжением Огня победы.
Яан Тоотс, мэр Нарвы, выступавший на церемонии, сказал, что сегодня здесь, в крепости, есть возможность еще раз показать, что единство и сила нашего народа непоколебимы.
- Наша страна и народ твердо держатся вместе, несмотря на все трудности. Сегодня также день, когда мы можем поблагодарить и почтить всех, кто защищает нашу страну и свободу - наши силы обороны, полицейских, спасателей, врачей и всех остальных, кто вносит свой вклад ежедневно, чтобы наша жизнь была безопасной и мирной, - сказал он.
Премьер-министр Кая Каллас, выступавшая на церемонии возложения венков в память о воинах Освободительной войны на Нарвском гарнизонном кладбище, сказала, что Нарва - это место, где символически встретились начало и конец Освободительной войны.
- Первые бои развернулись здесь под Нарвой в 1918 году, а последние наступательные попытки Красной Армии провалились здесь в 1919 году. Нам неоднократно приходилось бороться за свою независимость. Многим стало до боли ясно, сколько мы платим за свободу, - сказала Каллас.
Премьер-министр добавила, что, к сожалению, история иногда повторяется, словно напоминая нам о более мрачных главах.
- Ужасна та страна, что нападает на другую. Что мы можем сделать, чтобы остановить эту ужасную ситуацию и предотвратить ее повторение в будущем? - спросила она, напомнив о важности продолжения поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии.
По мнению Кайи Каллас, нам повезло жить в защищенной и безопасной стране в условиях всеобщей неопределенности. "У нас есть сильные друзья и союзники. Мы также каждый день стремимся к тому, чтобы так и оставалось. Эстонцы хотят и могут продолжать защищать свою страну. Воспоминание о чувстве локтя в 1980-е годы, вероятно, не первое, что приходит на ум, но продолжает оставаться в памяти тела", - сказал премьер-министр, поблагодарив всех, кто вносит свой вклад в защиту Эстонии.
Директор Нарвской гимназии Ирэне Кяосаар сказала "Северному побережью", что сегодня в Нарве царит чувство гордости и праздника. "Здесь мы отмечаем важный праздник Победы и наш день свободы. Он праздничный, праздничный и, судя по сегодняшней погоде, солнечный", - сказал он.
Кяосаар сказала, что она также видела многих старшеклассников на церемонии поднятия флага в крепости рано утром, и недавняя выпускница Алена Ланеман также выступила с речью.
В 11 часов утра на Петровской площади в Нарве стартует парад Победы.