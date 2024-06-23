ГАЛЕРЕЯ С ПАРАДА Президент Карис: Нарва - не серая зона, Нарва - сине-черно-белая

По словам Кариса, Нарва находится на границе с Россией, но это не серая зона. "Нарва сине-черно-белая", - сказал он.

По словам президента, разница с Россией очевидна, и Нарва изменилась за эти годы.

Карис заявил, что у Эстонии появляется все более мощное оружие, с помощью которого можно уничтожить врага в тылу для собственной защиты.

Он заявил, что за это есть цена и необходимо четко объяснить налогоплательщику, почему необходимо все больше инвестировать в национальную оборону. "Если цель страны ясна, люди ее поймут. Улучшение обороноспособности служит всем нам", - отметил он.

Во время парада президент вручил огонь победы союзникам по обороне эстонских уездов, первыми из них - представителям Ида-Вирумаа из дружины из Алутагусе. Сегодня вечером по всей Эстонии зажгутся летние костры от пламени победы, которое разделил президент.