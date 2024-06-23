Как пишет эстонский синоптик Кайро Кийтсак, южная область низкого давления с дождями как по линейке разделит Эстонию пополам накануне Иванова дня.
Синоптик рассказал, какая погода нас ждет в Иванов день
По данным Кийтсака, в Иванов день погода в Северной Эстонии будет лучше, чем в Южной. Над Южной, Западной и Центральной Эстонией сгущается облачность. В южной части страны периодически будет идти дождь. К вечеру начиная с запада и севера дождей и облачности постепенно станет меньше. Температура воздуха составит 15-21 градус, на севере материковой части страны до 24 градусов.
По данным метеослужбы, в воскресенье из Польши через Латвию и Литву на восток смещается циклон, охватывая дождями Сааремаа и Пярнумаа, а также юг материковой части страны до линии Пярну-Тарту. Ветер слабый, на побережье умеренный восточный.