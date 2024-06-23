В подтверждение слов президента Алара Кариса в его речи ко Дню Победы о том, что Нарва - это не серая зона, а сине-черно-белая, на улицы Нарвы вышли многочисленные люди, чтобы, размахивая флагами, приветствовать парад Победы.
ВИДЕО ⟩ Жители Нарвы встречали парад одобрительными возгласами
После парада множество людей собралось на Петровской площади, чтобы осмотреть военную технику Эстонии и союзников.
Руководитель Вируского "Кайтселийта" Яанус Айнсалу после парада сказал, что у него возникло сильное чувство. "Работа солдата тоже требует парада и праздника. То, что мы показали сегодня в Нарве, было хорошим событием - наши мужчины, женщины и молодежь прекрасно справились с парадом", - сказал он.
По мнению Айнсалу, тот факт, что в этом году в Нарве прошел парад Победы, имел очень важное значение: "Чтобы послать сигнал Российской Федерации, чтобы она не связывалась с нами. Мы готовы", - сказал он.
Региональный министр Ида-Вирумаа Пирет Хартман признался, что у него на глазах были слезы, когда президент начал свою речь в честь Дня Победы на нарвской площади Пеэтри. "Я думаю, что быть сегодня в Нарве - это совсем другое, чем в Таллинне. Я очень рад, что посмотреть пришло много людей. Это был очень красивый парад", - сказал он.