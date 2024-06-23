ВИДЕО Жители Нарвы встречали парад одобрительными возгласами

После парада множество людей собралось на Петровской площади, чтобы осмотреть военную технику Эстонии и союзников.

Руководитель Вируского "Кайтселийта" Яанус Айнсалу после парада сказал, что у него возникло сильное чувство. "Работа солдата тоже требует парада и праздника. То, что мы показали сегодня в Нарве, было хорошим событием - наши мужчины, женщины и молодежь прекрасно справились с парадом", - сказал он.

По мнению Айнсалу, тот факт, что в этом году в Нарве прошел парад Победы, имел очень важное значение: "Чтобы послать сигнал Российской Федерации, чтобы она не связывалась с нами. Мы готовы", - сказал он.

Региональный министр Ида-Вирумаа Пирет Хартман признался, что у него на глазах были слезы, когда президент начал свою речь в честь Дня Победы на нарвской площади Пеэтри. "Я думаю, что быть сегодня в Нарве - это совсем другое, чем в Таллинне. Я очень рад, что посмотреть пришло много людей. Это был очень красивый парад", - сказал он.