В Украине погиб третий эстонский солдат-доброволец

Яэгер погиб в бою возле села Райгородка на границе Харьковской и Луганской областей на линии Купянск-Сватово, сообщает Postimees.

Он входил в состав знаменитой 3-й штурмовой бригады украинской армии, которая ведет сейчас ожесточенные оборонительные бои восточнее поселка Боровая. В Украине он служил в разных подразделениях, а к 3-й штурмовой бригаде присоединился месяц назад.

Яэгер прослужил более 10 лет в элитном подразделении Скаутского батальона Сил обороны Эстонии.

В марте 2023 года стало известно о смерти бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака, который погиб от огня российской артиллерии под Бахмутом в Донецкой области. В сентябре прошлого года во время атаки российского беспилотника вблизи города Лиман Донецкой области погиб эстонский доброволец Танель Криггуль.