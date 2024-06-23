Фейерверки могут запретить

- В таком случае у местных самоуправлений будет возможность либо ограничивать интенсивность [фейерверков] в определенных местах, либо с помощью этих ограничений определять места, где интенсивность будет сконцентрирована, например, в центре Таллинна или в определенном месте в каждом районе, - пояснил советник Министерства внутренних дел Индрек Линк.

Так, по его словам, новогодние фейерверки могли бы запретить вблизи зоопарка или больниц. Однако Линк признал, что эта поправка не гарантирует тишины и покоя, поскольку шум может быть слышен и в местах, отдаленных от точки запуска фейерверка.

Проект поправок к Закону о защите правопорядка планируется представить правительству в ближайшее время.