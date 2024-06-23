По данным опроса, проведенного по заказу Министерства внутренних дел, 88% населения считают Эстонию безопасной страной для проживания, а 91% считают, что безопасность вокруг их дома находится на хорошем уровне.
По мнению жителей страны, в Эстонии жить безопасно
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс прокомментировал результаты опроса, отметив, что чувство безопасности обеспечивается сотрудничеством.
- Основная ответственность за защиту жизни, здоровья, имущества и среды обитания жителей Эстонии лежит на Департаменте полиции и погранохраны, Спасательном департаменте и Центре экстренной помощи, которым помогают волонтеры внутренней безопасности. Приятно видеть, что доверие к ним продолжает оставаться очень высоким: 96% людей доверяют Службе спасения, 95% - Центру экстренной помощи и 87% - Департаменту полиции и погранохраны. Но каждый человек, который может предотвратить угрозы, заметить их и сообщить о них, вносит свой вклад в безопасность Эстонии. Общая цель всех нас - обеспечить безопасность здесь, и мы можем сделать это только в сотрудничестве, - сказал Ляэнеметс.
В Эстонии жители считают наиболее вероятной угрозой ситуацию возможность кибератак (71%) и обширных лесных пожаров (51%). Далее следуют масштабная иммиграция беженцев (43%), нарушение работы жизненно важных служб (41%) и крупное дорожно-транспортное происшествие (41%). Меньше всего боятся теракта (17%). За два года существенно снизилась вероятность иммиграции беженцев, вспышек инфекционных заболеваний, этнических конфликтов и массовых уличных беспорядков. С другой стороны, возросла вероятность лесного пожара, прекращения работы жизненно важных служб, серьезного дорожно-транспортного происшествия, внезапного нападения в общественном месте и религиозного конфликта.
Исследование проводилось компанией Turu-uuringute AS в период с 22 апреля по 15 мая. В нем опрашивали 1000 человек в возрасте от пятнадцати лет по всей Эстонии.