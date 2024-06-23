По мнению жителей страны, в Эстонии жить безопасно

- Основная ответственность за защиту жизни, здоровья, имущества и среды обитания жителей Эстонии лежит на Департаменте полиции и погранохраны, Спасательном департаменте и Центре экстренной помощи, которым помогают волонтеры внутренней безопасности. Приятно видеть, что доверие к ним продолжает оставаться очень высоким: 96% людей доверяют Службе спасения, 95% - Центру экстренной помощи и 87% - Департаменту полиции и погранохраны. Но каждый человек, который может предотвратить угрозы, заметить их и сообщить о них, вносит свой вклад в безопасность Эстонии. Общая цель всех нас - обеспечить безопасность здесь, и мы можем сделать это только в сотрудничестве, - сказал Ляэнеметс.