В соответствии с опубликованными на прошлой неделе в Финляндии результатами исследования, интерес предпринимателей к восстановлению регулярного судоходного сообщения между Силламяэ и Котка слишком мал, однако сторонники открытия судоходной линии находят, что данное исследование было слишком поверхностным и поэтому этим планом следует заниматься и дальше.
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Результаты финского исследования не поддерживают восстановление судоходной линии Cилламяэ-Котка
Проведенное Университетом прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (XAMK) исследование показало, что интерес к этой судоходной линии невелик как среди пассажиров, так и среди грузоперевозчиков. Новостной портал финского национального вещания "Yle" написал в связи с этим, что регулярная линия между Котка и Силламяэ так и останется мечтой.