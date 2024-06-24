Результаты финского исследования не поддерживают восстановление судоходной линии Cилламяэ-Котка

Судоходное сообщение между Силламяэ и Котка действовало до осени 2007 года, тогда на линии курсировало судно "Vironia" Сааремааской судоходной компании.

В соответствии с опубликованными на прошлой неделе в Финляндии результатами исследования, интерес предпринимателей к восстановлению регулярного судоходного сообщения между Силламяэ и Котка слишком мал, однако сторонники открытия судоходной линии находят, что данное исследование было слишком поверхностным и поэтому этим планом следует заниматься и дальше.