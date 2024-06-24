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Результаты финского исследования не поддерживают восстановление судоходной линии Cилламяэ-Котка

Эрик Гамзеев
, журналист
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Судоходное сообщение между Силламяэ и Котка действовало до осени 2007 года, тогда на линии курсировало судно "Vironia" Сааремааской судоходной компании.
Судоходное сообщение между Силламяэ и Котка действовало до осени 2007 года, тогда на линии курсировало судно "Vironia" Сааремааской судоходной компании. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В соответствии с опубликованными на прошлой неделе в Финляндии результатами исследования, интерес предпринимателей к восстановлению регулярного судоходного сообщения между Силламяэ и Котка слишком мал, однако сторонники открытия судоходной линии находят, что данное исследование было слишком поверхностным и поэтому этим планом следует заниматься и дальше.

Проведенное Университетом прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (XAMK) исследование показало, что интерес к этой судоходной линии невелик как среди пассажиров, так и среди грузоперевозчиков. Новостной портал финского национального вещания "Yle" написал в связи с этим, что регулярная линия между Котка и Силламяэ так и останется мечтой.

Директор по развитию города Котка Тони Ванхала отметил, что результаты исследования были ожидаемыми, но тем не менее разочаровали.

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