Специалисты "Rajaleidja": дети с особыми образовательными потребностями не нуждаются в исключении по языку обучения

Тийна Кютт напоминает нам о цели перехода на эстоноязычное образование: чтобы все дети справлялись в эстоноязычной среде и в будущем смогли найти работу. "То же самое относится и к детям с особыми потребностями. Переход на обучение на эстонском языке ничего не отнимает, наоборот, создает возможность для всех детей в Эстонии, независимо от их национальности, справляться в жизни".

Не стоит просить об исключении по языку обучения

Несколько школ как в Нарве, так и в Таллинне обратились в Министерство образования и науки с ходатайством о том, чтобы целый класс, где учатся, например, дети по упрощенной учебной программе, получил при переходе отсрочку.

- Упрощенная учебная программа или диагноз "аутизм" не дают оснований полагать, что все дети будут испытывать трудности. Если мы уже начали обучение и некоторые дети по каким-то причинам не справляются, мы можем посоветовать учителю адаптировать учебную среду и содержание обучения с учетом конкретных потребностей конкретного ребенка. Но это невозможно предусмотреть заранее, - подчеркивает Тийна Кютт.

Поэтому ждать от "Rajaleidja" решений о том, что языком обучения того или иного ребенка должен оставаться русский, не стоит.