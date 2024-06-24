Ольга Ходаковская, вступившая в должность весной, возглавила Ида-Вирумааский регион "Rajaleidja" в то время, когда потребность в консультациях по вопросам обучения растет из года в год. В связи с переходом на обучение на эстонском языке количество обращений к специалистам будет только расти.
Специалисты "Rajaleidja": дети с особыми образовательными потребностями не нуждаются в исключении по языку обучения
В прошлом году более десяти тысяч детей обратились за консультацией в представительства "Rajaleidja" по всей Эстонии. В позапрошлом году их было почти на тысячу меньше. А до этого, в свою очередь, еще на тысячу меньше.
Ольга Ходаковская поясняет, что, хотя клиентом, отражаемым в статистике, является ребенок, в "Rajaleidja" консультируют родителей, учителей или опорных специалистов.
В ходе консультирования по вопросам обучения специалисты выясняют проблемы, связанные с обучением или поведением ребенка, которые мешают его успешному обучению. Затем они дают советы взрослым, окружающим ребенка, о том, как поддержать его развитие и умение справляться, а также как организовать обучение и воспитание.
Почему потребность в консультировании по вопросам обучения постоянно растет?
- Мы все больше говорим о том, что каждый ребенок особенный и может в какой-то момент своей жизни и образовательного пути нуждаться в дополнительной поддержке, и в этом случае полезно проконсультироваться с "Rajaleidja", - называет одну из возможных причин Тийна Кютт, руководитель центра "Rajaleidja" при отделе качества обучения Департамента образования и молодежи.
Во-вторых, все лучше стали работать опорные команды самих школ, замечая все больше нуждающихся в помощи и все чаще направляя их в "Rajaleidja". Если у ребенка возникают проблемы с обучением или поведением, первое, что нужно сделать, это обратиться за помощью к педагогам и опорным специалистам своего детского сада или школы.
Обращаться к "Rajaleidja" стоит только тогда, когда обычные методы не сработали и требуется решение внешкольной команды, например, изменить учебную программу или отложить обучение в школе. "Или необходим нейтральный взгляд со стороны. Если между ребенком, родителем и школой возник конфликт, то "Rajaleidja" является той самой нейтральной стороной, которая попытается обобщить картину и создать понимание того, что общая цель для всех - чтобы ребенок лучше справлялся", - говорит Тийна Кютт.
Цель перехода также касается детей с особыми потребностями
Переход на эстоноязычное образование не меняет направленность "Rajaleidja", подтверждает Ольга Ходаковская. "Мы продолжим консультирование по вопросам обучения, язык, на котором ведется преподавание в школе, ничего не изменит". Хотя услуги останутся прежними, переход на эстонский язык обучения, вероятно, принесет больше обращений. Людям нужны будут ответы и четкое понимание происходящего, чтобы справиться со своей тревогой, утверждает Тийна Кютт.
- Уже сейчас немало паникующих родителей и учителей не только в Ида-Вирумаа, но и в других регионах Эстонии. Например, они обращаются с вопросом: "У ребенка особые потребности, и он пойдет уже в восьмой класс. Как он сможет учиться на эстонском языке?". Напоминаю, что с 1 сентября на эстоноязычное обучение перейдут 1-е и 4-е классы и детские сады, учащиеся 8-х классов продолжат учиться так, как учились до сих пор.
Она также заметила обеспокоенность в детских садах. "Мне кажется, иногда это исходит от самих учителей. На самом деле игровая среда детского сада является лучшим местом для изучения языка. Конечно, ребенок должен быть в окружении взрослых, знающих этот язык, и я вижу в этом очень большую проблему".
Тийна Кютт напоминает нам о цели перехода на эстоноязычное образование: чтобы все дети справлялись в эстоноязычной среде и в будущем смогли найти работу. "То же самое относится и к детям с особыми потребностями. Переход на обучение на эстонском языке ничего не отнимает, наоборот, создает возможность для всех детей в Эстонии, независимо от их национальности, справляться в жизни".
Не стоит просить об исключении по языку обучения
Несколько школ как в Нарве, так и в Таллинне обратились в Министерство образования и науки с ходатайством о том, чтобы целый класс, где учатся, например, дети по упрощенной учебной программе, получил при переходе отсрочку.
- Упрощенная учебная программа или диагноз "аутизм" не дают оснований полагать, что все дети будут испытывать трудности. Если мы уже начали обучение и некоторые дети по каким-то причинам не справляются, мы можем посоветовать учителю адаптировать учебную среду и содержание обучения с учетом конкретных потребностей конкретного ребенка. Но это невозможно предусмотреть заранее, - подчеркивает Тийна Кютт.
Поэтому ждать от "Rajaleidja" решений о том, что языком обучения того или иного ребенка должен оставаться русский, не стоит.
- Мы не можем ни в одном случае принять решение, что ребенок должен учиться на родном языке. Однако может оказаться, что ребенку нужна специальная методика, более медленный темп обучения или больше индивидуальных занятий, - приводит пример Тийна Кютт. - Не нужно приходить и просить сделать исключение по языку обучения, потому что мы не можем и не будем этого делать. Но мы можем дать совет учителям и родителям, как поддержать своих детей.
Подробнее о том, почему не нужно делать исключение в части языка обучения, можно прочитать в руководстве, подготовленном главными специалистами по специальной педагогике "Rajaleidja" и учеными Тартуского университета, в котором приводятся рекомендации по поддержке иноязычного ученика и которое можно найти на сайте "Rajaleidja".
Результаты по другим предметам не ухудшатся
- В руководстве приводятся данные исследований, проведенных в разных странах, где поднимается вопрос об обучении на государственном языке. Выяснилось, что практически все дети, даже дети с очень тяжелыми особыми потребностями, например, дети с системными нарушениями речи или аутистическими расстройствами, способны изучать и осваивать язык в пределах своих способностей. Это не снижает их успеваемость по другим предметам и по родному языку, напротив, обогащает их когнитивные функции, - говорит Тийна Кютт.
Проблема возникает, когда от ребенка с особыми образовательными потребностями ожидают, что он будет развиваться так же, как и, так сказать, обычный ребенок.
- Обычным детям тоже часто ставят нереальные цели при переходе на обучение на эстонском языке. Предполагается, что в сентябре дети пойдут в школу, а уже в октябре все будут общаться на эстонском языке. У детей с особыми потребностями переход определенно займет больше времени, а обычным детям, согласно исследованиям, потребуется не менее двух лет, чтобы уже совсем без каких-либо препятствий учиться на другом языке, - объясняет Тийна Кютт.
Она призывает учителей и родителей не ставить перед детьми нереальных или ненужных целей при переходе на обучение на эстонском языке.
- Дайте детям время привыкнуть и справляться на этом языке. Как сказано в нашем руководстве, поначалу будет возможность говорить параллельно на одном и другом языке, использовать пиктограммы и т.д. Учителям тоже нужно научиться преподавать по-другому. Ведь если мы преподаем математику на эстонском языке, это не значит, что все только на эстонском и мы больше ничего не объясняем на русском языке, а если ребенок не понимает, то ставим ему двойку. На самом деле это не так.
Ольга Ходаковская добавляет, что учитель также должен понимать, что он оценивает - математические знания или языковые навыки. "Это две разные вещи. Возможно, ребенок не сразу поймет текстовое задание, но если ему немного помочь, он решит его правильно".
Тийна Кютт признает, что переход, безусловно, труден и вызывает путаницу. "Но давайте посмотрим на это как на возможность и будем делать шаг за шагом. Если мы сейчас не сделаем первый шаг, то и не сможем отправиться в путь. Давайте начнем потихоньку идти вместе и посмотрим, как мы можем помочь и поддержать друг друга".
Специалисты, консультирующие в центрах "Rajaleidja"
- Социальный педагог оказывает поддержку ребенку/ученику и окружающим его взрослым в случае возникновения у ребенка/ученика социальных проблем: например, как справляться в случае особой потребности или проблемы со здоровьем, при издевательствах или поведенческих проблемах, если ребенок/ученик не хочет ходить в школу и т.д. Социальный педагог также может оказывать кризисную поддержку.
- Специальный педагог выясняет уровень развития и навыков обучения ребенка/ученика, столкнувшегося с трудностями в учебе, и консультирует ребенка/ученика по выбору доступных методов обучения, учебных материалов и среды. Специальный педагог также оценивает готовность ребенка/ученика к школе.
- Логопед оценивает речь и коммуникативные навыки ребенка/ученика и дает рекомендации по развитию речи ребенка/ученика и созданию подходящей среды общения. Логопед также оценивает готовность ребенка/ученика к школе.
- Психолог оценивает умственные способности и развитие ребенка/ученика, а также факторы, влияющие на психическое здоровье, если у ребенка/ученика проявляются, например, тревога, страхи, проблемы с настроением, проблемы в отношениях, а также консультирует взрослых, окружающих ребенка/ученика, относительно подходящих решений и мер вмешательства. Психолог также предлагает кризисную помощь.
Если в ходе консультирования по вопросам обучения выяснится, что для организации подходящего образовательного пути для ребенка/ученика необходимо официальное решение или административный акт (например, определить ребенка в группу комбинированной направленности или специальную группу в детском саду, отложить обучение в школе, ввести упрощенное обучение в школе), такое решение принимается на основании обращения родителя внешкольной группой консультирования, состоящей из трех опорных специалистов "Rajaleidja".
Для обращения в "Rajaleidja" не требуется направление, и при записи на консультацию не обязательно самим знать или решать, в помощи какого опорного специалиста нуждается ребенок.