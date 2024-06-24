Перед Нарвским погранпунктом снова образовалась очередь

"По состоянию на утро в Нарве в очереди на границе стояли около 600 человек. Это предполагает примерно двухчасовое ожидание перед тем, как можно будет пересечь границу", – отметил в интервью ERR оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар.

Тем не менее, по словам Утсара, на основании утренней информации можно сказать, что пересечение границы проходит без существенных задержек. Длинная очередь возникла, по его словам, из-за того, что туда одновременно приехали три полных автобуса.

В полдень 24 июня Утсар сказал, что очередь выросла до 700 человек, так как на автобусах приезжает все больше людей.

Напомним, Нарвский погранпункт работает только на пропуск пешеходов и открыт с семи часов утра до 11 вечера. Департамент полиции и погранохраны 21 июня принял решение на период 22-23 июня закрыть пересечение границы в направлении из Эстонии в Россию из-за существенного замедления темпа работы российской погранохраны. Вдобавок, в воскресенье 23 июня на Петровской площади перед Нарвским погранпунктом проходил парад Дня победы.