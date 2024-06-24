В Нарве в Эккекюла 23 июня прошел праздник огня Яановой ночи. Городской костер зажег мэр Яан Тоотс.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Перед зажжением костра мэр Нарвы напомнил горожанам, что он приходится празднику тезкой
Зажжению костра Яановой ночи в Нарве в Эккекюла предшествовал большой семейный день: развлечения для детей, конкурс венков, фольклорная программа и обучение народным танцам.
Вечером костер Яановой ночи зажег мэр Нарвы. "Так уж вышло случайно, что меня тоже зовут Яан", - весело отметил с праздничной сцены Яан Тоотс, приветствуя горожан.
Для жителя Тарту Яана Тоотса, избранного мэром приграничного города только восемь месяцев назад, это был первый праздник Яановой ночи в Нарве.
Главное нарвское костровище соорудили традиционно на пруду Эккекюла - на плоту, который отправился на середину водоема. Огонь в этот раз не хотел разгораться быстро, так что Тоотсу еще понадобилась техническая поддержка.
Затем на сцену вышел нарвский певец Рафаэль - и устроил свою зажигательную вечеринку. Мэр Нарвы некоторое время еще продолжал праздновать в кругу горожан в компании своей супруги Эве Тоотс.
Смотрите фотогалерею!