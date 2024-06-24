ФОТОГАЛЕРЕЯ Перед зажжением костра мэр Нарвы напомнил горожанам, что он приходится празднику тезкой

Зажжению костра Яановой ночи в Нарве в Эккекюла предшествовал большой семейный день: развлечения для детей, конкурс венков, фольклорная программа и обучение народным танцам.

Вечером костер Яановой ночи зажег мэр Нарвы. "Так уж вышло случайно, что меня тоже зовут Яан", - весело отметил с праздничной сцены Яан Тоотс, приветствуя горожан.

Для жителя Тарту Яана Тоотса, избранного мэром приграничного города только восемь месяцев назад, это был первый праздник Яановой ночи в Нарве.

Вечером 23 июня в Нарве в Эккекюла прошел праздник зажжения костра Яановой ночи. Фото: Ilja Smirnov / Narva linn

Главное нарвское костровище соорудили традиционно на пруду Эккекюла - на плоту, который отправился на середину водоема. Огонь в этот раз не хотел разгораться быстро, так что Тоотсу еще понадобилась техническая поддержка.

Затем на сцену вышел нарвский певец Рафаэль - и устроил свою зажигательную вечеринку. Мэр Нарвы некоторое время еще продолжал праздновать в кругу горожан в компании своей супруги Эве Тоотс.

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