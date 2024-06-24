Праздники проходят для полиции напряженно

"Если говорить о выходных, то они прошли для полиции напряженно. Полиция проверила трезвость 17 тысяч водителей, из которых 60 употребили алкоголь. Полиция зафиксировала более 120 случаев превышения скорости. Было шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, пострадали семь человек", - рассказал ERR оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар.

По его словам, в основном вызовы были связаны с алкоголем, в вытрезвитель доставили 90 человек.

"Больше всего расстраивает то, что случаев домашнего насилия было 105", - добавил Утсар.

Он подчеркнул, что так как понедельник, 24 июня, тоже является выходным днем, и многие будут возвращаться в города, необходимо убедиться в своей трезвости прежде чем сесть за руль.