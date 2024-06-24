В этом году канун и ночь Яанова дня прошли для спасателей спокойно, то есть без серьезных происшествий, как пишет Rus.ERR, ссылаясь на ответственного дежурного Спасательного департамента Тоомаса Кяэпарина.
Яанова ночь была на удивление спокойной для эстонских спасателей
"Очень приятно сообщить, что не было несчастных случаев на воде и никто не погиб при пожарах. Ни один человек не остался без крова из-за пожаров. Больших спасательных операций не было", - рассказал Кяэпарин ERR.
"У нас было 124 происшествия, что немного больше, чем в обычные дни, но с точки зрения Яанова дня очень спокойно", - добавил он.
Кяэпарин отметил, что большинство вызовов были связаны с кострами, таких было в общей сложности 50. В то же время в прошлом году их было в два раза больше.
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