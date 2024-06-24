Яанова ночь была на удивление спокойной для эстонских спасателей

"Очень приятно сообщить, что не было несчастных случаев на воде и никто не погиб при пожарах. Ни один человек не остался без крова из-за пожаров. Больших спасательных операций не было", - рассказал Кяэпарин ERR.

"У нас было 124 происшествия, что немного больше, чем в обычные дни, но с точки зрения Яанова дня очень спокойно", - добавил он.

Кяэпарин отметил, что большинство вызовов были связаны с кострами, таких было в общей сложности 50. В то же время в прошлом году их было в два раза больше.